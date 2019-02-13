Госдолг США превысил отметку в $22 триллиона
Государственный долг Соединенных Штатов за последние одиннадцать месяцев вырос более чем на триллион долларов и к 12 февраля, по данным американского министерства финансов, составил 22,012 триллиона долларов.
Причем только с начала этого месяца госдолг США увеличился более чем на 90 миллиардов долларов. Издание Usa Today отмечает, что при Дональде Трампе долги Америки растут самыми большими темпами в истории государства, что объясняется не только налоговой реформой, обошедшейся бюджету Штатов примерно в 1,5 триллиона долларов, но и возросшими тратами на военные нужды.
Как ранее писал сайт kp.ru, еще во время своей избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал решить проблему гигантского государственного долга страны за восемь лет – два президентских срока. Тогда госдолг США превышал 19 триллионов долларов.
Однако всего за год его президентства долги страны выросли на 544 миллиардов долларов и продолжают расти, достигая всё новых рекордных отметок. Причем в начале правления нынешнего главы Белого дома американкой госдолг слегка сократился, но после налоговой реформы в конце 2017 года снова стал стремительно увеличиваться
ИСТОЧНИК KP.RU