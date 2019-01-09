Пресс-служба Меркель — «КП»: «Антироссийские санкции увязаны с реализацией минских соглашений»

В ответ на запрос «Комсомолки» пресс-служба канцлера ФРГ Ангелы Меркель дала официальный ответ, почему антироссийские санкции были продлены на 2019 год, и назвала условие, при которых они могут быть смягчены. Приводим заявление полностью (оставив привычные для Запада формулировки об «агрессии и аннексии» на совести собеседников):

— Санкции введены из-за агрессии в Донбассе и аннексии Крыма, которая произошла в нарушение международного права, и существуют не сами по себе. Госпожа канцлер ранее указала на прямую связь между имплементацией [внедрением — Ред.] минских соглашений и санкциями, введёнными в связи с ситуацией на востоке Украины, — сообщил собеседник «КП» из пресс-службы Ангелы Меркель. — Как недавно вновь заявила госпожа канцлер: «Речь идёт о базовых принципах. Мы вводим санкции не ради самих санкций — но чтобы дать понять, что государства, даже если они расположены территориально близко к России, имеют право на самостоятельное существование. Это основы международного права».

Также источник «КП» в пресс-секретариате Меркель сослался на её выступление во время визита в Киев 1 ноября прошлого года: «Мы всегда говорили, что санкции привязаны к конкретному условию, и если будет достигнут прогресс, то мы сможем говорить и о смягчении санкций. К сожалению, на данный момент минские соглашения не выполняются, а если мы и продвигаемся, то на долю миллиметра. Но чаще терпим неудачи», — сказала тогда Меркель.

— Исходя из этого, в конце 2018 года все 28 членов ЕС проголосовали за продление санкций, — подвёл итог собеседник КП из пресс-службы германского канцлера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол ФРГ на Украине: Новые санкции против России нецелесообразны

13 декабря пройдёт саммит стран Евросоюза, где могут принять новые антироссийские меры. Формальная причина — инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны нашими пограничниками вместе с экипажами. Киев в очередной раз обвинил Москву в «агрессии», ввёл военное положение в приграничных областях и призвал Запад «на помощь» (подробности)

Евросоюз на полгода продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом на саммите в Брюсселе рассказал глава ЕС Дональд Туск (подробности)