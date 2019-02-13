Власти КНДР пустят инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

13 Февр. 08:35 2019-02-13T08:37:11+03:00

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Северокорейские власти согласились пустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Соответствующая договоренность была достигнута на недавних переговорах представителей КНДР и США в Пхеньяне.

"Инспекторам МАГАТЭ в соответствующее время будет предоставлен доступ на ядерные и ракетные полигоны КНДР для контроля процесса денуклеаризации", - приводит газета The Korea Times слова источника в правительстве Южной Кореи.

Сроки и места проведения инспекций пока не определены. Данный вопрос будет обсуждаться на следующий переговорах двух стран. Между тем, власти КНДР уже гарантировали безопасность международных специалистов и невмешательство в процесс проверок.

Напомним, что по итогам июньской встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа было подписано соглашение, в котором Пхеньян обязался отказаться от разработок ядерного оружия. Взамен Вашингтон пообещал гарантировать безопасность КНДР.

Сайт kp.ru писал о том, что отдельные американские политики и эксперты до сих поры пытаются уличить северокорейцев во лжи. Так, Пхеньян якобы скрывает сведения о своих разработках и продолжает активную работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/655192" frameborder="0"></iframe> Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU