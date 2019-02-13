Власти КНДР пустят инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты
Северокорейские власти согласились пустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Соответствующая договоренность была достигнута на недавних переговорах представителей КНДР и США в Пхеньяне.
"Инспекторам МАГАТЭ в соответствующее время будет предоставлен доступ на ядерные и ракетные полигоны КНДР для контроля процесса денуклеаризации", - приводит газета The Korea Times слова источника в правительстве Южной Кореи.
Сроки и места проведения инспекций пока не определены. Данный вопрос будет обсуждаться на следующий переговорах двух стран. Между тем, власти КНДР уже гарантировали безопасность международных специалистов и невмешательство в процесс проверок.
Напомним, что по итогам июньской встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа было подписано соглашение, в котором Пхеньян обязался отказаться от разработок ядерного оружия. Взамен Вашингтон пообещал гарантировать безопасность КНДР.
Сайт kp.ru писал о том, что отдельные американские политики и эксперты до сих поры пытаются уличить северокорейцев во лжи. Так, Пхеньян якобы скрывает сведения о своих разработках и продолжает активную работу.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
ИСТОЧНИК KP.RU