На Каширском шоссе в Москве загорелся автобус
В районе дома №57 на Каширском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус. По словам очевидцев, пострадавших в результате нет.
Был ли автобус изначально пустым, или пассажиры успели покинуть салон, пока неизвестно. Однако происшествие произошло прямо около остановки.
На Каширском шоссе в районе дома 57 загорелся автобус.
На кадрах с места ЧП видно, что пламя полностью охватило транспортное средство по всей его площади. Сотрудники пожарной службы уже приступили к тушению возгорания. На месте также работают полицейские.
Видео с Каширского шоссе, как сгоревший автобус выглядит сейчас.
Стоит отметить, что движение транспорта на данном участке шоссе было серьезно затруднено в результате инцидента. Причина возгорания автобуса не сообщается.
- Никто не пострадал при возгорании автобуса на Каширском шоссе, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Мосгортранса.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло около 8.00 в районе дома 57, к.1 по Каширскому шоссе. Загорелся автобус № 275.
- Водитель оперативно высадил пассажиров из салона. На месте работал пожарный расчет. Причины случившегося выясняются, - добавили в Мосгортрансе.
Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в конце прошлого года в Перми. Пассажирский автобус загорелся прямо во время движения. В этот момент водитель направлялся на обед, поэтому пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал.
Момент возгорание пассажирского автобуса в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU