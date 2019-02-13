2019-02-13T21:38:16+03:00
Происшествия

На Каширском шоссе в Москве загорелся автобус

К настоящему моменту транспортное средство выгорело почти полностью [видео]
Алиса ТИТКОЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Автобус загорелся на Каширском шоссе в МосквеАвтобус загорелся на Каширском шоссе в МосквеФото: предоставлено очевидцем
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В районе дома №57 на Каширском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус. По словам очевидцев, пострадавших в результате нет.

Был ли автобус изначально пустым, или пассажиры успели покинуть салон, пока неизвестно. Однако происшествие произошло прямо около остановки.

На Каширском шоссе в районе дома 57 загорелся автобус.

На кадрах с места ЧП видно, что пламя полностью охватило транспортное средство по всей его площади. Сотрудники пожарной службы уже приступили к тушению возгорания. На месте также работают полицейские.

Видео с Каширского шоссе, как сгоревший автобус выглядит сейчас.

Стоит отметить, что движение транспорта на данном участке шоссе было серьезно затруднено в результате инцидента. Причина возгорания автобуса не сообщается.

- Никто не пострадал при возгорании автобуса на Каширском шоссе, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Мосгортранса.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло около 8.00 в районе дома 57, к.1 по Каширскому шоссе. Загорелся автобус № 275.

- Водитель оперативно высадил пассажиров из салона. На месте работал пожарный расчет. Причины случившегося выясняются, - добавили в Мосгортрансе.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в конце прошлого года в Перми. Пассажирский автобус загорелся прямо во время движения. В этот момент водитель направлялся на обед, поэтому пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал.

Момент возгорание пассажирского автобуса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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