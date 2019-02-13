«ВКонтакте» подаст в суд на онлайн-сервис поиска людей по фотографиям

13 Февр. 09:30 2019-02-13T09:30:51+03:00

В компании пояснили, что сайт не спрашивает у пользователей согласия на использование их данных

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Команда социальной сети "ВКонтакте" начнет судебное разбирательство в отношении нового онлайн-сервиса SearchFace, который позволяет искать людей по фотографиям.

Представитель компании пояснил, что данный сайт нарушает их правила. Так, при регистрации сервис не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных. В связи с этим специалисты "Вконтакте" готовят обращение в суд.

"Наша команда инициировала разбирательство: для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", - цитирует ТАСС представителя соцсети.

Стоит отметить, что регистрация домена searchface.ru была произведена лишь в конце ноября 2018 года. О работе же сайта стало известно 12 февраля 2019-го. При этом данные о владельце ресурса скрыты от общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU