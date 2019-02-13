США планируют увеличить численность своего воинского контингента в Польше

13 Февр. 10:54 2019-02-13T10:54:46+03:00

Как заявила американский посол в стране Джорджетт Мосбахер, "с точки зрения присутствия в Польше будет большее количество американских войск"

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на территории Польши по просьбе польской стороны. По словам посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, численность американских военнослужащих в стране "превысит сотню, несколько сотен".

"Министерство обороны США рассматривает [вооруженные силы в XXI веке], прежде всего, как более мобильные, с большими [возможностями] ротации. Но с точки зрения присутствия - и это неоспоримо - [в Польше будет] большее количество американских войск", - заявила дипломат в интервью изданию Financial Times.

По словам Моссбахер, польская сторона получит "большую часть того чего хочет". При этом дипломат отметила, что Польша является одной из стран НАТО, которая пошла на увеличение расходов на оборону до 2% ВВП; по ее словам, США "уважают подобные шаги". Тем не менее, в интервью Моссбахер никак не комментировала возможность создания постоянной военной базы США в Польше.

Возможность расширения военного присутствия США обсуждалась и госсекретарем США Майклом Помпео в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, переговоры показали, что цели Вашингтона и Варшавы "схожи, особенно если говорить о вопросах безопасности".

В настоящий момент в Польше на ротационной основе дислоцируется бронетанковая бригада Армии США численностью около 3,5 тыс. человек, а также многонациональный батальон НАТО, в котором проходят службу около тысячи военнослужащих. К 2020 году также планируется ввод встрой батарей ракет ПРО Aegis Ashore неподалеку от города Редзиково на севере страны.

ИСТОЧНИК KP.RU