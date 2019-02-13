2019-02-13T10:54:46+03:00
Политика

США планируют увеличить численность своего воинского контингента в Польше

Как заявила американский посол в стране Джорджетт Мосбахер, "с точки зрения присутствия в Польше будет большее количество американских войск"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на территории Польши по просьбе польской стороныСоединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на территории Польши по просьбе польской стороныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих войск на территории Польши по просьбе польской стороны. По словам посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, численность американских военнослужащих в стране "превысит сотню, несколько сотен".

"Министерство обороны США рассматривает [вооруженные силы в XXI веке], прежде всего, как более мобильные, с большими [возможностями] ротации. Но с точки зрения присутствия - и это неоспоримо - [в Польше будет] большее количество американских войск", - заявила дипломат в интервью изданию Financial Times.

По словам Моссбахер, польская сторона получит "большую часть того чего хочет". При этом дипломат отметила, что Польша является одной из стран НАТО, которая пошла на увеличение расходов на оборону до 2% ВВП; по ее словам, США "уважают подобные шаги". Тем не менее, в интервью Моссбахер никак не комментировала возможность создания постоянной военной базы США в Польше.

Возможность расширения военного присутствия США обсуждалась и госсекретарем США Майклом Помпео в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, переговоры показали, что цели Вашингтона и Варшавы "схожи, особенно если говорить о вопросах безопасности".

В настоящий момент в Польше на ротационной основе дислоцируется бронетанковая бригада Армии США численностью около 3,5 тыс. человек, а также многонациональный батальон НАТО, в котором проходят службу около тысячи военнослужащих. К 2020 году также планируется ввод встрой батарей ракет ПРО Aegis Ashore неподалеку от города Редзиково на севере страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном
В Китае обрушился канатный мост с туристами
В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли, 15 пострадали
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский
Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ
Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету
Названы лучшие смартфоны в мире
Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков
Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций
Александр Друзь собрался в США
Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле
ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT