13 Февр. 15:35 2019-02-13T15:36:15+03:00

В ЕС надеются, что в республике будет организовано подлежащее доверию голосование [видео]

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В среду, 13 февраля, Евросоюз призвал срочно провести выборы президента в Венесуэле. По словам представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич, новое голосование должно быть прозрачным и заслуживающим доверия.

«Мы призываем к срочной организации подлежащих доверию президентских выборов при обеспечении необходимых гарантий, а также ожидаем срочного оказания помощи в соответствии с международными гуманитарными принципами», - приводит слова Косьянчич Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в Венесуэле прошли еще в мае 2018 года. Тогда победу одержал Николас Мадуро. Однако оппозиция и некоторые страны мира, в том числе США, отказались признать итоги голосования. Между тем это не помешало Мадуро 10 января этого года вступить в должность президента Венесуэлы на срок до 2025 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU