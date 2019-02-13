2019-02-13T15:36:15+03:00
В мире

Евросоюз призвал срочно провести выборы президента в Венесуэле

В ЕС надеются, что в республике будет организовано подлежащее доверию голосование [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз призвал срочно провести выборы президента в ВенесуэлеЕвросоюз призвал срочно провести выборы президента в ВенесуэлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 13 февраля, Евросоюз призвал срочно провести выборы президента в Венесуэле. По словам представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич, новое голосование должно быть прозрачным и заслуживающим доверия.

«Мы призываем к срочной организации подлежащих доверию президентских выборов при обеспечении необходимых гарантий, а также ожидаем срочного оказания помощи в соответствии с международными гуманитарными принципами», - приводит слова Косьянчич Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в Венесуэле прошли еще в мае 2018 года. Тогда победу одержал Николас Мадуро. Однако оппозиция и некоторые страны мира, в том числе США, отказались признать итоги голосования. Между тем это не помешало Мадуро 10 января этого года вступить в должность президента Венесуэлы на срок до 2025 года.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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