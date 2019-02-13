Обнаружен самый крупный и дорогой бриллиант в России

13 Февр. 18:11 2019-02-13T18:11:30+03:00

Самый дорогой камень в коллекции - овальный крупнейший розовый бриллиант в истории России весом в 14,83 карат

Стоимость крупнейшего розового бриллианта в истории России может составить от $1 млн до $2,5 млн за карат [видео]

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В среду, 13 февраля, крупнейшая алмазодобывающая компания «Алроса» представила новую коллекцию крупных цветных бриллиантов. Среди них можно найти уникальные камни, такие как розовый, ярко-желтый и пурпурно-розовый бриллианты.

Самым дорогим камнем в коллекции является овальный крупнейший розовый бриллиант в истории России весом в 14,83 карат. По предварительным оценкам, а него придется выложить от $1 млн до $2,5 млн за карат.

«По цене пока говорить рано, но для меня очевидно, что это будет самый дорогой бриллиант за всю историю не только "Алросы", а за всю историю алмазодобычи в Советском Союзе и, впоследствии, в России», - сказал журналистам заместитель генерального директора «Алросы» Юрий Окоемов.

Алмаз, из которого был изготовлен самый крупный розовый бриллиант, был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии. По итогам 2017 года он был признан лучшей находкой года по версии американского издания «The National Jeweler».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691692" frameborder="0"></iframe> АЛРОСА представила крупнейший розовый бриллиант в своей истории.

«Розовые бриллианты считаются наряду с голубыми самыми редкими и дорогими, а розовый камень такого размера и чистоты – один из лучших в мире за последние годы», - рассказал Окоемов.

Самым крупным камнем показа стал насыщенно-желтый бриллиант весом в 20,69 карат. Как сообщают в компании, он был изготовлен из кристалла редкого медового цвета массой 34,17 карата, ставшего самым крупным желтым алмазом, добытым в России в 2017 году.

Третьим особенным камен в коллекции стал пурпурно-розовый «кушон» в 11,06 карат – бриллиант, признанный самым крупным в своем цвете согласно Геммологический институт Америки (GIA).

Всего в коллекцию вошли более 40 камней, общая стоимость которых составляет несколько десятков миллионов долларов. Бриллианты будут продавать через аукцион в 2019 году, однако, как заключил гендиректор «Алросы», решение будет зависеть от рыночных условий.

«АЛРОСА» – крупнейшая алмазодобывающая компания, которая ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

ИСТОЧНИК KP.RU