2019-02-13T20:09:43+03:00
Москва

Весна придет в Москву в конце марта

Как заметили синоптики, еще «рано расслабляться» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Зима продолжаетсяЗима продолжаетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна. Как заверила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, случится это только в конце марта, поэтому еще «рано расслабляться».

По словам метеоролога, 1 марта начинается календарная весна, по сути же, это зимний месяц. «Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. <…> Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», - приводит слова Макаровой РИА Новости.

Между тем стоит отметить, что уже на этой неделе жителей столицы ждет очередное потепление. По прогнозам, в пятницу, субботу и воскресенье днем будет до +3 градусов, а в начале следующей недели - около ноля. Однако, как заметила специалист Гидрометцентра, в этом потеплении «нет ничего особенного».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 февраля Москва пережила рекордный снегопад. Причем началось все с дождя, но затем капли сменились на снежинки. При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уже предупредили жителей столицы о том, что в среду вечером будет сложно передвигаться по городу из-за снега, гололеда и снежных заносов.

Из-за гололеда в Москве буксуют машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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