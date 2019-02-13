Весна придет в Москву в конце марта
Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна. Как заверила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, случится это только в конце марта, поэтому еще «рано расслабляться».
По словам метеоролога, 1 марта начинается календарная весна, по сути же, это зимний месяц. «Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. <…> Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», - приводит слова Макаровой РИА Новости.
Между тем стоит отметить, что уже на этой неделе жителей столицы ждет очередное потепление. По прогнозам, в пятницу, субботу и воскресенье днем будет до +3 градусов, а в начале следующей недели - около ноля. Однако, как заметила специалист Гидрометцентра, в этом потеплении «нет ничего особенного».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 февраля Москва пережила рекордный снегопад. Причем началось все с дождя, но затем капли сменились на снежинки. При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уже предупредили жителей столицы о том, что в среду вечером будет сложно передвигаться по городу из-за снега, гололеда и снежных заносов.
Из-за гололеда в Москве буксуют машины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»