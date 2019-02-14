Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения

СЕГОДНЯ 05:57 2019-02-14T06:11:30+03:00

Пострадали два испанца, англичанин и американец, всех доставили в больницу

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Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским «Лацио» и испанской «Севильей» болельщики устроили массовое побоище в центре Рима. В результате четыре человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, причем состояние двух из них медики оценивают как тяжелое, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, все пострадавшие – приезжие: два испанца, англичанин и американец. Уточняется, что драка началась в 21:30 по местному времени (23:30 по мск), в потасовке приняли участие около 40 фанатов.

Как рассказывают очевидцы произошедшего, многим людям, в том числе и обычным болельщикам, не желающим участвовать в кулачном бою с поножовщиной, до приезда полиции пришлось прятаться в ближайших барах и ресторанах. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову очень быстро. Причины и детали случившегося выясняются, стражи порядка выясняют зачинщиков драки.

ИСТОЧНИК KP.RU