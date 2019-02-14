2019-02-14T06:11:30+03:00
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения

Пострадали два испанца, англичанин и американец, всех доставили в больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским «Лацио» и испанской «Севильей» болельщики устроили массовое побоище в центре Рима. В результате четыре человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, причем состояние двух из них медики оценивают как тяжелое, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, все пострадавшие – приезжие: два испанца, англичанин и американец. Уточняется, что драка началась в 21:30 по местному времени (23:30 по мск), в потасовке приняли участие около 40 фанатов.

Как рассказывают очевидцы произошедшего, многим людям, в том числе и обычным болельщикам, не желающим участвовать в кулачном бою с поножовщиной, до приезда полиции пришлось прятаться в ближайших барах и ресторанах. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову очень быстро. Причины и детали случившегося выясняются, стражи порядка выясняют зачинщиков драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity