В России начнут делать «суперасфальт»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-14T08:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Асфальт в России начнут делать так, чтобы покрытие выдерживало большие перепады температур и высокую интенсивность движения. Специальную технологию зафиксируют в ГОСТе, она позволит увеличить срок службы дороги с 4-5 до 12 лет, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года – это вдвое реже, чем сейчас.

Первые километры «суперасфальта» уложат в 2019-2020 году. Одна тысяча километров таких трасс появится на крымской «Тавриде». Есть у новой технологии свои минусы – это дороговизна. За счет цены такое покрытие будет применяться только на крупных федеральных трассах.

Подобную технологию активно применяют в США, но в МАДИ предостерегают от ее слепого копирования — пройдут годы, прежде чем выяснится, поможет ли недешевый метод улучшить качество дорог в наших климатических условиях. Сам метод состоит в том, что по особым алгоритмам будут выбирать вяжущий компонент основного материала, который придает асфальту долговечность. Прежде, чем уложить состав, его протестируют в лаборатории. Другая особенность системы — использование местных материалов (песок, щебень) и ресайклинг, то есть использование при приготовлении асфальтобетона старого покрытия.

Предполагается, что за счет повторного использования старого покрытия будет достигаться экономия, так как снизятся траты на логистику.

«Суперасфальт» уже применялся в тестовом режиме на сотне участков, в основном в Московской области и Северо-Западном федеральном округе России. На трассе А-114 Вологда–Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо. Всего построено порядка 550 км федеральных автодорог, пишет газета «Известия».

В 2019 году ученые из Иркутской области тоже взялись за проблему российских дорог и стали разрабатывать уникальный состав асфальта. Для создания уникальных асфальто-бетонных смесей специалисты используют передовой опыт канадских коллег. Завершить исследования планируется к концу 2020 года.

Кстати, мноие российские водители уверены, что дело вовсе не в составе самого покрытия, а в нарушении технологии. Часто на улицах можно увидеть, как асфальт кладут прямо в лужи и снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kp.ru/video/embed/516246" frameborder="0"></iframe> Нервная бригада. Дорожные рабочие, укладывающие асфальт в снег, напали на корреспондента "Комсомолки".Съемка - Александр ГЛУЗАлександр ГЛУЗ, Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU