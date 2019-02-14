Умер Сергей Захаров, народный артист России

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-14T12:26:24+03:00

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Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Информацию о смерти музыканта подтвердили в столичном Союзе концертных деятелей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691848" frameborder="0"></iframe> Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни..

По предварительным данным, певец умер в одной из московскох больниц.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. В 1973 году он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, после чего начал свою карьеру музыканта в Ленинградском мюзик-холле.

Сергей Захаров в фильме "Небесные ласточки".

В 1974 году молодой певец стал лауреатом премий "Золотой Орфей" и "Сопот-1974". В 1977 году Захарова приговорили к одному году тюремного заключения за участие в драке.

До 1985 года Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле, после чего выступал в филармониях разных городов России. В том же году он стал солистом арт-агентства ленинградского Союза концертных деятелей.

Небесные ласточки . Сергей Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU