Умер Линдон Ларуш - американский политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-14T12:36:22+03:00

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В американском штате Вирджиния на 96-м году жизни скончался Линдон Ларуш - политик, восемь раз принимавший участие в выборах президента США. об этом сообщает агентство Associated Press.

Ларуш впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Рабочей партии в 1976 году. Впоследствии он пытался стать кандидатом в президенты от демократов, однако его планы всякий раз терпели неудачу. Стоит отметить, что во время предвыборной кампании 1992 года Ларуш находился в тюрьме: в 1989 году его приговорили к 15 годам тюремного заключения, из которых он отсидел только шесть.

Линдон Ларуш был сторонником различных конспирологических теорий. В частности, он считал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера "агентом влияния СССР", а также подозревал королеву Великобритании в участии в торговле наркотиками.

Избирательный комитет Ларуша подтвердил информацию о его смерти. Сторонники политика назвали его "философом, ученым, поэтом и государственником".

ИСТОЧНИК KP.RU