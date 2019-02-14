Выходные дни в марте 2019: Роструд напомнил о праздниках

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-14T13:28:33+03:00

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Россияне смогут отдохнуть целых три дня подряд, поскольку Международный женский день в пятницу, 8 марта, будет нерабочим, а следующие за ним 9 и 10 марта являются календарными выходными. Об этом гражданам напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

В ведомстве пояснили, что в случае дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает на субботу, таких продолжительных выходных не будет. И отдыхать в честь праздника можно будет не три дня, а только два. Однако, в пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на час.

Роструд рассказал о праздничных выходных

В Роструде пояснили, что в отношении дня защитника Отечества действует закон, согласно которому выходной день в честь праздника, выпадающего на субботу или воскресенье, переносится на другой день. В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на следующий понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. Следовательно, в честь Дня победы отдыхать россияне будут четыре дня подряд

Что касается выходных дней в мае 2019, то граждан ждет отдых с первого по пятое в честь Праздника Весны и Труда и с девятое по двенадцатое по случаю Дня Победы. В ведомстве подчеркнули, что длинные выходные ждут россиян и с 2 по 4 ноября, которые придутся и на День народного единства.

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ИСТОЧНИК KP.RU