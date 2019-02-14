Два пассажирских "Боинга" столкнулись во Внуково

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-14T16:36:43+03:00

В результате происшествия у одного самолёта был поврежден правый винглет, у второго — стабилизатор

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В московском аэрпорту "Внуково" около 15:00 столкнулись два пассажирских самолёта: Boeing- 747 авиакомпании "Россия" и Boeing-767 "Азура", сообщает источник kp.ru. По предварительным данным, 767 при буксировке задел первый лайнер, находившийся на стоянке. Ударом у борта "Азура" повреждена хвостовая часть.

Рейс, который должен был вылететь, на данный момент отменен. У одного самолёта поврежден правый винглет, у второго - стабилизатор. На данный момент информации о пострадавших нет. Известно, что оба самолета были на момент ЧП без пассажиров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года в московском аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета "Пегас" и "уральские авиалинии". В результате происшествия никто не пострадал, но более двухсот человек четыре часа ждали новый рейс. У одного самолета была повреждена правая сторона руля высоты. Вылет пришлось отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU