Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Из российских аптек изымают популярное средство от кашля «Эреспал» (Eurespal), которое продавалось в сиропе и таблетках. Выяснилось, что в этом французском препарате содержится опасное для сердца вещество фенспирид, оно может вызвать аритмию. Кстати, во Франции «Эреспал» уже запретили.
Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал» в четверг, 14 февраля, сообщил Роскомнадзор, уточнив, что такое решение принято «в связи с неблагоприятным соотношением «польза – риск» при применении данных препаратов».
Ведомство просит все учреждения, где продается этот медикамент, предоставить в территориальные органы службы информацию, подтверждающую возврат всех серий препарата поставщикам. А представительству французской компании-производителя Росздравнадзор предлагает представить сведения об изъятии всех серий «Эреспала» из обращения.
ИСТОЧНИК KP.RU