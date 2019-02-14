2019-02-15T00:08:00+03:00
Здоровье

Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»

Дело в том, что французский препарат оказался опасным для сердца
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из российских аптек изымают препарат от кашля "Эреспал"Из российских аптек изымают препарат от кашля "Эреспал"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Из российских аптек изымают популярное средство от кашля «Эреспал» (Eurespal), которое продавалось в сиропе и таблетках. Выяснилось, что в этом французском препарате содержится опасное для сердца вещество фенспирид, оно может вызвать аритмию. Кстати, во Франции «Эреспал» уже запретили.

Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал» в четверг, 14 февраля, сообщил Роскомнадзор, уточнив, что такое решение принято «в связи с неблагоприятным соотношением «польза – риск» при применении данных препаратов».

Ведомство просит все учреждения, где продается этот медикамент, предоставить в территориальные органы службы информацию, подтверждающую возврат всех серий препарата поставщикам. А представительству французской компании-производителя Росздравнадзор предлагает представить сведения об изъятии всех серий «Эреспала» из обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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