Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»

14 Февр. 23:56 2019-02-15T00:08:00+03:00

Дело в том, что французский препарат оказался опасным для сердца

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Из российских аптек изымают популярное средство от кашля «Эреспал» (Eurespal), которое продавалось в сиропе и таблетках. Выяснилось, что в этом французском препарате содержится опасное для сердца вещество фенспирид, оно может вызвать аритмию. Кстати, во Франции «Эреспал» уже запретили.

Об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал» в четверг, 14 февраля, сообщил Роскомнадзор, уточнив, что такое решение принято «в связи с неблагоприятным соотношением «польза – риск» при применении данных препаратов».

Ведомство просит все учреждения, где продается этот медикамент, предоставить в территориальные органы службы информацию, подтверждающую возврат всех серий препарата поставщикам. А представительству французской компании-производителя Росздравнадзор предлагает представить сведения об изъятии всех серий «Эреспала» из обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU