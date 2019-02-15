На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
День влюбленных в Москве прошел неспокойно. Очевидцы в ночь на пятницу сообщили «Комсомольской правде» о новой стрельбе на юго-востоке столицы, в этот раз выстрелы слышали на Самаркандском бульваре.
По словам свидетелей произошедшего, после второго ЧП сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль BMV «с грязными номерами». В городе объявлен план «Перехват».
Стоит отметить, что это случилось примерно в 13 километрах от кафе «Неолит» на улице 1-й Курьяновской, где вечером 14 февраля произошла массовая драка с перестрелкой.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в побоище, по словам очевидцев, участвовали десятки человек, около полусотни. Кроме того, люди слышали не менее пяти выстрелов. Прохожие вызвали полицию и «Скорую помощь».
В результате один пострадавший был госпитализирован. Кроме того, стражи порядка задержали десять человек.
Массовая драка с перестрелкой в московском кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU