2019-02-15T03:56:04+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы

Очевидцы рассказали о стрельбе на Самаркандском бульваре
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В полиции проверяют информацию о стрельбеВ полиции проверяют информацию о стрельбеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

День влюбленных в Москве прошел неспокойно. Очевидцы в ночь на пятницу сообщили «Комсомольской правде» о новой стрельбе на юго-востоке столицы, в этот раз выстрелы слышали на Самаркандском бульваре.

По словам свидетелей произошедшего, после второго ЧП сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль BMV «с грязными номерами». В городе объявлен план «Перехват».

Стоит отметить, что это случилось примерно в 13 километрах от кафе «Неолит» на улице 1-й Курьяновской, где вечером 14 февраля произошла массовая драка с перестрелкой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в побоище, по словам очевидцев, участвовали десятки человек, около полусотни. Кроме того, люди слышали не менее пяти выстрелов. Прохожие вызвали полицию и «Скорую помощь».

В результате один пострадавший был госпитализирован. Кроме того, стражи порядка задержали десять человек.

Массовая драка с перестрелкой в московском кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24