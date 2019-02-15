К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны

СЕГОДНЯ 03:59 2019-02-15T04:29:41+03:00

Полярные хищники заходят даже в подъезды домов жителей поселка Белушья Губа на архипелаге ввели режим чрезвычайной ситуации [видео]

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В ночь на пятницу, 15 февраля, министерство обороны России сообщило, что к решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключились военные.

«Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа «Новая Земля» Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям поселка Белушья Губа от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля», - пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган военного ведомства.

Отмечается, что в регионе похолодало, это способствовало формированию устойчивого ледового покрова в океане, и хищники вернулись к охоте на тюленей – своему обычному способу добычи пропитания. А чтобы предотвратить их нашествие впредь, сформирована межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минобороны, Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, национального парка «Русская Арктика» и областного управления Росприроднадзора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 февраля на Новой земле ввели режим чрезвычайной ситуации из-за белых медведей: дикие звери спокойно разгуливали по поселку Белушья Губа и другим населенным пунктам, даже заходили в дома местных жителей, нападали на людей. Вокруг детских садов и школ пришлось установить дополнительные ограждения Кроме того, военнослужащие вышли на особый патруль территории.

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU