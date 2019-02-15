2019-02-15T04:29:41+03:00
Происшествия

К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны

Полярные хищники заходят даже в подъезды домов жителей поселка Белушья Губа на архипелаге ввели режим чрезвычайной ситуации [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На архипелаге Новая Земля объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведейНа архипелаге Новая Земля объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведейФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 15 февраля, министерство обороны России сообщило, что к решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключились военные.

«Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа «Новая Земля» Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям поселка Белушья Губа от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля», - пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган военного ведомства.

Отмечается, что в регионе похолодало, это способствовало формированию устойчивого ледового покрова в океане, и хищники вернулись к охоте на тюленей – своему обычному способу добычи пропитания. А чтобы предотвратить их нашествие впредь, сформирована межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минобороны, Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, национального парка «Русская Арктика» и областного управления Росприроднадзора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 февраля на Новой земле ввели режим чрезвычайной ситуации из-за белых медведей: дикие звери спокойно разгуливали по поселку Белушья Губа и другим населенным пунктам, даже заходили в дома местных жителей, нападали на людей. Вокруг детских садов и школ пришлось установить дополнительные ограждения Кроме того, военнослужащие вышли на особый патруль территории.

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников