2019-02-15T07:38:55+03:00
В мире

Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями

В Минобороны США заявили, что Москва «не проявляет энтузиазма» в этом вопросе
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениямиПентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениямиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, заявил о готовности США к диалогу по контролю над вооружениями, а также о том, что провести многосторонние переговоры по данному вопросу «было бы более полезно». Правда, советник министра обороны Соединенных Штатов считает, что Россия и другие страны в этом не заинтересованы.

«Нынешняя (американская) администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений. <…> Но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге», - цитирует Робертса Reuters.

Между тем помощник руководителя Пентагона заметил, что несколько лет назад он принимал участие в российско-американских переговорах, посвященных вопросам контроля над вооружениями, и уже тогда Москва предложила сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним. Однако в то время, по словам Гая Робертса, Китай и Индия с Пакистаном не проявили энтузиазма.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно США ранее в феврале прекратили выполнять свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из соглашения. Причиной якобы стала новая российская ракета 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
Палата представителей США приняла бюджет
В администрации президента не поддержали предложение вернуть алкоголь на АЗС
Япония может отменить краткосрочные визы для россиян
При пожаре в жилом доме в центре Москвы спасены восемь человек
Погода в Москве на 15 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +2 градусов, но будет ветрено
Бекхэму грозит лишение водительских прав за то, что разговаривал по телефону за рулем
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных
К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников