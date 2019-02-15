Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-15T07:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, заявил о готовности США к диалогу по контролю над вооружениями, а также о том, что провести многосторонние переговоры по данному вопросу «было бы более полезно». Правда, советник министра обороны Соединенных Штатов считает, что Россия и другие страны в этом не заинтересованы.

«Нынешняя (американская) администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений. <…> Но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге», - цитирует Робертса Reuters.

Между тем помощник руководителя Пентагона заметил, что несколько лет назад он принимал участие в российско-американских переговорах, посвященных вопросам контроля над вооружениями, и уже тогда Москва предложила сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним. Однако в то время, по словам Гая Робертса, Китай и Индия с Пакистаном не проявили энтузиазма.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно США ранее в феврале прекратили выполнять свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из соглашения. Причиной якобы стала новая российская ракета 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU