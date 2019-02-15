В центре Москвы проверяют бизнес-центр из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-15T09:50:45+03:00

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В пятницу, 15 февраля, появилась информация об угрозе взрыва в бизнес-центре «Фабрика Станиславского» в центре Москвы. Как выяснилось, неизвестный сообщил о минировании здания, расположенного по адресу: улица Станиславского, дом 11. В результате на место предполагаемого происшествия выехали правоохранители.

Как уточнил представитель экстренных служб столицы, в настоящее время стражи порядка проводят проверку помещений бизнес-центра. При этом эвакуация пока не осуществляется. «После сообщения с угрозой взрыва в бизнес-центре "Фабрика Станиславского" проводится проверка помещений», - сказал собеседник РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале в Москве и области «заминировали» десятки торговых центров, школы и гостиницу. В общей сложности эвакуация прошла в более чем 100 зданиях. А в минувший четверг после анонимного звонка в столице эвакуировали Ярославский вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU