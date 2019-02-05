В Москве и области "заминировали" десятки торговых центров, школы и гостиницу

Утром во вторник, 5 февраля, Москву снова накрыла волна сообщений о минировании. По последним данным, эвакуация прошла в более чем 100 зданиях, сообщает РИА Новости.

В списке - крупные торговые центры, школы, гостиница и башня "Город столиц" в Москва-сити. Люди из комплекса зданий 73 и 65 этажей были эвакуированы.

- В лифтах была давка. Нас вывели на безопасное расстояние. Здание уже обследовали и ничего опасного не нашли. Обещают скоро впустить нас в офисы, - рассказал "КП" очевидец Евгений Доронин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690109" frameborder="0"></iframe> Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

Кроме того, эвакуированы торговые центры "Плаза" на Каширском шоссе, "Мегаполис" на Звенигородском шоссе и "XL" на Дмитровке, "Снежок", "Колумбус", "Июль" в Мытищах и другие. Сейчас здания обследуют кинологи. Известно, что сообщения об угрозах взрыва приходили не только на телефон полиции, но и по электронной почте. Так было в отеле "Арт Галактика"

- Мы получили письмо с сообщением о взрыве. Все постояльцы эвакуированы, - рассказали "КП" в администрации отеля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690108" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации из бизнес-центра "Магистраль-плаза".

Кроме того, сообщается об эвакуации нескольких школ. Список полиция держит в секрете. Известно о "минировании" школ 1566 и 709. Родители сообщили "Комсомолке" о том, что детей попросили забрать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690120" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации в ТЦ МЕГА Химки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телефонных "террористов" ищет полиция.

Напомним, это не первый случай массового ложного минирования в столице. Так, 31 января, тоже эвакуировали несколько ТЦ и кинотеатров. Тогда взрывчатку нигде не нашли.

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