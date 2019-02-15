Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-15T11:57:17+03:00

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В пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что Роскомнадзор намерен вместе с операторами связи провести пилотные испытания по исполнению требований закона об устойчивости рунета.

Как отметил глава надзорного ведомства Александр Жаров, общаясь с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, подобные тестирования будут проводиться только после принятия соответствующего закона.

«Сто процентов будут ("пилоты" по исполнению закона), делать мы их будем с операторами связи. Пока еще закона нет», - приводит слова Жарова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект об устойчивости рунета. Как тогда отмечалось, этот документ направлен на защиту российского интернета от угроз со стороны других государств.

При этом один из авторов законопроекта Людмила Бокова отметила «Комсомольской правде», что предложенные меры должны гарантировать устойчивую автономную работу сети на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU