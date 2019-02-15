2019-02-15T12:39:38+03:00
Политика

В Минпромторге рассказали о первых полетах российского ударного беспилотника «Охотник»

Испытания начнутся в самое ближайшее время [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Российский беспилотник уже называют «будущим авиации».Российский беспилотник уже называют «будущим авиации».Фото: Википедия
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Совсем скоро начнутся испытания первого российского ударного беспилотника «Охотник». За вопросом следят не только в Министерстве обороны, но и в Минпромторге.

-Сейчас пока делают гонки. В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты, - комментирует сроки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Если новинка покажет себя успешно, то в будущем ее поставят на вооружение. В планах военного ведомства, оснастить некоторые подразделения данными боевыми машинами уже в 2019 году, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Российская авиановинка, по данным разработчиков, будет обладать радиолокационной малозаметностью. Взлетная масса по разнящимся сведениям, от 20 до 22 тонн. Максимальная скорость полета превысит 1000 километров в час.

Фото тяжелого ударного дрона вызвало бурные дискуссии (и даже сомнения в реальности существования этого изделия). Его уже успели окрестить «убийцей американских истребителей F-22 («Хищник») и F-35. Разрабатывался он по заказу Минобороны РФ в ОКБСухого (с 2011 года). Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. Сейчас готовится к первым испытательным полетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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