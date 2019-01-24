В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-24T15:30:49+03:00

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В Сети появились первые снимки российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Самолет спроектирован по схеме «летающее крыло». Сообщается, что его засняли на одном из военных аэродромов, где работают над новым летательным аппаратом. Крылатая машина прошла первую выкатку. Сейчас идет подготовка к испытательному полету.

Российская авиановинка, по данным разработчиков, будет обладать радиолокационной малозаметностью. Взлетная масса по разнящимся сведениям, от 20 до 22 тонн. Максимальная скорость полета превысит 1000 километров в час.

«Охотник» сможет применять различное высокоточное оружие. Кроме того, он сможет длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. В программе испытаний нового БПЛА задействован один из перспективных истребителей Су-57, сообщает "РГ".

Разработку российских инженеров-конструкторов уже называют «будущим авиации». Она предполагает уход от пилотируемых летательных аппаратов в пользу беспилотников с широким спектром возможностей. При этом такие стелс-машины фактически отодвигают назад эпоху создания самолётов пятого поколения.

На появление фото «Охотника» отреагировали и в США. Там высказались, что Россия в любом случае отстанет от Америки в производстве серийных БПЛА нового поколения. К 2030 году там планируют выпустить гибрид Boeing F-X, который может летать как с пилотом, так и без него и заменит самолёты 5-го поколения, пишет "Военное обозрение".

Ранее сайт kp.ru писал, что российские инженеры создали беспилотник, который сможет преодолевать до 300 километров пути даже в сложную погоду и ветер, при максимальной загрузке в 15 килограммов.