2019-01-24T15:30:49+03:00
Политика

В сети появились первые фото российского беспилотника «Охотник»

Самолет сможет длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Российский беспилотник уже называют «будущим авиации». Фото: twitter.com/MilcolumnistРоссийский беспилотник уже называют «будущим авиации». Фото: twitter.com/Milcolumnist
Изменить размер текста:

В Сети появились первые снимки российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Самолет спроектирован по схеме «летающее крыло». Сообщается, что его засняли на одном из военных аэродромов, где работают над новым летательным аппаратом. Крылатая машина прошла первую выкатку. Сейчас идет подготовка к испытательному полету.

Российская авиановинка, по данным разработчиков, будет обладать радиолокационной малозаметностью. Взлетная масса по разнящимся сведениям, от 20 до 22 тонн. Максимальная скорость полета превысит 1000 километров в час.

«Охотник» сможет применять различное высокоточное оружие. Кроме того, он сможет длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. В программе испытаний нового БПЛА задействован один из перспективных истребителей Су-57, сообщает "РГ".

Разработку российских инженеров-конструкторов уже называют «будущим авиации». Она предполагает уход от пилотируемых летательных аппаратов в пользу беспилотников с широким спектром возможностей. При этом такие стелс-машины фактически отодвигают назад эпоху создания самолётов пятого поколения.

На появление фото «Охотника» отреагировали и в США. Там высказались, что Россия в любом случае отстанет от Америки в производстве серийных БПЛА нового поколения. К 2030 году там планируют выпустить гибрид Boeing F-X, который может летать как с пилотом, так и без него и заменит самолёты 5-го поколения, пишет "Военное обозрение".

Ранее сайт kp.ru писал, что российские инженеры создали беспилотник, который сможет преодолевать до 300 километров пути даже в сложную погоду и ветер, при максимальной загрузке в 15 килограммов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-замминистра энергетики Вячеслава Кравченко задержали в Москве
Китай заблокировал поисковый сервис Bing компании Microsoft
В посольстве РФ заявили, что взрыв в Дамаске не нарушил работу дипмиссии
Демограф Владимир Тимаков: вымирать будем до 2030 года, потом начнется рост рождаемости
Ученые указали способ приготовления пищи, который опасен для здоровья
Минобороны РФ опровергло обвинения в нарушении воздушных границ Швеции
Закон о фейковых новостях одобрен Госдумой в первом чтение
Жительница Великобритании встретила призрак в старой церкви
С момента введения в России tax free иностранные туристы предъявили 36 тысяч подобных чеков
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске
Российская армия приняла на вооружение роботизированный комплекс "Уран-9"
В Москве осудили 11 членов ИГ*, планировавших совершение терактов
Премьерный показ фильма «Песни Победы» пройдет в Москве, Берлине и Питере
Элла Памфилова: Должны наказать организаторов нарушений на выборах, чтобы впредь неповадно было
Google ответил Госдуме на претензии о неверном отображении Крыма на картах