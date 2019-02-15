2019-02-15T15:14:02+03:00
Экономика

Медведев предложить пересмотреть метод оценки уровня бедности

По мнению премьер-министра РФ, стоит учитывать не только доходы населения, но и их расходы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России насчитывается свыше 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимумаВ России насчитывается свыше 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимумаФото: Евгения ГУСЕВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность изменения метода оценки уровня бедности граждан, приведя ее к международным стандартам. Так, по мнению главы правительства, в данной ситуации стоит учитывать не только доходы семей, но и их расходы.

"Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире", - сказал политик в ходе встречи с губернаторами в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

При этом в качестве примера он привел ситуацию, в которой семья с детьми еле сводит концы с концами и еще заботится о пожилых родителях, но не может рассчитывать на пособие лишь потому, что доход незначительно превышает прожиточный минимум. С другой же стороны, довольно обеспеченные люди получают помощь от государства, поскольку не имеют официального заработка.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам Медведева, в настоящий момент в России проживают свыше 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума, а решения о выплатах для них принимаются на основе сухих цифр. Премьер считает, что нельзя решать вопросы по субсидиям в столь обезличенном формате и нужно составить более подробный социальный портрет бедности.

Сможет ли Россия победить бедность?.В студии проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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