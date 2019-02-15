2019-02-15T19:24:28+03:00
В мире

В пятницу Трамп подпишет бюджет до конца финансового года

Принятие американским президентом компромиссных поправок к финансовому документу позволит избежать нового шатдауна в США
Елена Гильманова
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подпишет проект государственного бюджет до конца финансового года в пятницу, 15 февраля. Это позволит продолжить нормальное финансирование правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сенат США принял бюджет ряда министерств до конца финансового года. Теперь Трампу необходимо подписать принятый документ до истечения суток 15 февраля. Подписание компромиссных поправок к бюджету позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы деятельности американского правительства.

«Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства и, как говорил ранее, предпримет другие меры, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она добавила, что при помощи введения ЧП «президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну».

Напомним, что 21 декабря американское правительство частично приостановило работу, поскольку истек срок действия законов, которые обеспечивали его финансирование. А новый бюджет не принят из-за разногласий Трампа с конгрессменами по вопросу выделения средств на строительства пограничной стены с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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