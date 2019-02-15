Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 01:34 2019-02-15T01:53:56+03:00

Президент США введет режим чрезвычайного положения после того, как подпишет законопроект о финансировании правительства

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Американский лидер Дональд Трамп твердо решил выстроить пресловутую стену на границе с Мексикой, поэтому он, как и обещал, введет в стране режим чрезвычайного положения. Сразу после того, как подпишет проект государственного бюджета.

«Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства и, как говорил ранее, предпримет другие меры, включая объявление ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она добавила, что «президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну».

Менее чем через час после заявления Сары Сандерс проект бюджета утвердил сенат, теперь документ должна поддержать палата представителей конгресса. После этого законопроект ляжет на стол президента, причем чтобы избежать нового шатдауна, Трампу нужно его подписать до вечера пятницы, передает ТАСС.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, о том, что в Белом доме изучают возможность введения режима ЧП ради строительства «стены Трампа», стало известно еще в начале января. В первую очередь рассматривалась законность такого шага.

ИСТОЧНИК KP.RU