2019-02-15T22:45:21+03:00
Политика

Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских

Народная артистка СССР Ада Роговцева указала на то, что россияне уже давно считают Крым своим, и их нельзя "переучить"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ада Роговцева. Фото ИТАР-ТАСС Валерий МатыцинАда Роговцева. Фото ИТАР-ТАСС Валерий Матыцин
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Народная артистка СССР Ада Роговцева, снявшаяся почти в сотне различных фильмов, посоветовала украинцам "изолироваться" от россиян. По мнению актрисы, для русских ее соотечественники навсегда останутся "младшими братьями" с "выдуманной речью".

"Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого", — сказала Роговцева.

При этом советская актриса обратила внимание на то, что россияне на протяжении десятков лет считают Крым и Севастополь своими.

"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", — подытожила артистка в интервью телеканалу ZIK.

Ада Роговцева снималась в таких известных фильмах, как "Вечный зов", "Расплата", "Адмиралъ" и "Тарас Бульба". Также она выпустила две автобиографические книги и много лет преподавала в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карского.

В 2014 году "КП - Беларусь" брала интервью у этой украинской актрисы. Тогда в ходе общения женщина призналась, что является настоящей патриоткой своей страны, но старается избегать раздражителей при обсуждении политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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