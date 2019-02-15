Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских
Народная артистка СССР Ада Роговцева, снявшаяся почти в сотне различных фильмов, посоветовала украинцам "изолироваться" от россиян. По мнению актрисы, для русских ее соотечественники навсегда останутся "младшими братьями" с "выдуманной речью".
"Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого", — сказала Роговцева.
При этом советская актриса обратила внимание на то, что россияне на протяжении десятков лет считают Крым и Севастополь своими.
"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", — подытожила артистка в интервью телеканалу ZIK.
Ада Роговцева снималась в таких известных фильмах, как "Вечный зов", "Расплата", "Адмиралъ" и "Тарас Бульба". Также она выпустила две автобиографические книги и много лет преподавала в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карского.
В 2014 году "КП - Беларусь" брала интервью у этой украинской актрисы. Тогда в ходе общения женщина призналась, что является настоящей патриоткой своей страны, но старается избегать раздражителей при обсуждении политики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»