Один человек погиб во время стрельбы в офисе компании Henry Pratt в Иллинойсе

СЕГОДНЯ 02:00 2019-02-16T02:04:48+03:00

Ранения получили четыре полицейских и несколько гражданских [видео]

Изменить размер текста: A A

Во время стрельбы в городе Орора штата Иллинойс погиб один человек. Об этом сообщил коронера округа Кейн.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры и входит в корпорацию Mueller Water Products. У преступника был пистолет с лазерным прицелом.

abc7chicago Стрельба в компании Henry Pratt в городе Орора, штат Иллинойс

Несколько граждан получили ранения, также пострадали четверо полицейских, прибывших на место стрельбы. Правоохранители открыли ответный огонь и преступник был убит. Пострадавшие госпитализированы, передает The Daily Herald.

На время проведения операции полиция перекрыла район, где находится офис, а также были закрыты все школы, находящиеся поблизости. Полиция продолжает работать на месте происшествия. Об инциденте сообщили президенту Дональду Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU