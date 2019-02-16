2019-02-16T02:04:48+03:00
Происшествия

Один человек погиб во время стрельбы в офисе компании Henry Pratt в Иллинойсе

Ранения получили четыре полицейских и несколько гражданских [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция США ликвидировала стрелка с городе Орора штата ИллинойсПолиция США ликвидировала стрелка с городе Орора штата ИллинойсФото: REUTERS
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Во время стрельбы в городе Орора штата Иллинойс погиб один человек. Об этом сообщил коронера округа Кейн.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры и входит в корпорацию Mueller Water Products. У преступника был пистолет с лазерным прицелом.

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Стрельба в компании Henry Pratt в городе Орора, штат Иллинойс
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Несколько граждан получили ранения, также пострадали четверо полицейских, прибывших на место стрельбы. Правоохранители открыли ответный огонь и преступник был убит. Пострадавшие госпитализированы, передает The Daily Herald.

На время проведения операции полиция перекрыла район, где находится офис, а также были закрыты все школы, находящиеся поблизости. Полиция продолжает работать на месте происшествия. Об инциденте сообщили президенту Дональду Трампу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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