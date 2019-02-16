Один человек погиб во время стрельбы в офисе компании Henry Pratt в Иллинойсе
Во время стрельбы в городе Орора штата Иллинойс погиб один человек. Об этом сообщил коронера округа Кейн.
По имеющимся данным, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры и входит в корпорацию Mueller Water Products. У преступника был пистолет с лазерным прицелом.
Несколько граждан получили ранения, также пострадали четверо полицейских, прибывших на место стрельбы. Правоохранители открыли ответный огонь и преступник был убит. Пострадавшие госпитализированы, передает The Daily Herald.
На время проведения операции полиция перекрыла район, где находится офис, а также были закрыты все школы, находящиеся поблизости. Полиция продолжает работать на месте происшествия. Об инциденте сообщили президенту Дональду Трампу.
ИСТОЧНИК KP.RU