2019-02-16T04:40:24+03:00
В мире

Эверест закрыли для туристов из-за мусора

Юлия ДИВЕЕВА
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Пик ЭверестаПик ЭверестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вход на гору Эверест в Тибете временно закрыт. Такое решение приняли власти Китая, чтобы убрать накопившийся мусор.

Как сообщает South China Morning Post, обычные туристы смогут посетить окрестности монастыря Ронгбук, который расположен на высоте около пяти тысяч над уровнем моря. А те, кто получат разрешение на восхождение, смогут подниматься до базового лагеря на высоте 5,2 тысяч метров. Но количество таких пропусков будет ограничено.

Кроме того, теперь к альпинистам будут предъявляться более строгие строгие правила поведения, связанные с защитой окружающей среды. Так их обяжут в обязательном порядке увозить весь свой мусор с собой.

Известно, что в 2019 году разрешение на восхождение получат не более 300 человек. Правительство наняла 200 уборщиков, которые будут собирать и вывозить мусор с Эвереста.

По данным издания, за последние восемь лет на Эверест со стороны Тибета поднялись около 20 тыс. человек из более чем 40 стран.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в марте 2014 года власти Непала обязали альпинистов и их носильщиков при спуске забирать с собой не менее восьми килограммов мусора, помимо кислородных баллонов. Спортсмены также оставляли при восхождении задаток в четыре тысячи долларов, которые им возвращали лишь после предъявления мусора в поклаже и чистоты на стоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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