Судан полностью остался без электричества

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-16T07:00:15+03:00

В Судане снова возникли перебои с электричеством Фото: REUTERS

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В Судане в пятницу по всей стране отключилась электроэнергия. Эту информацию официально подтвердило Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации республики.

В заявлении ведомства говорится, что "Национальный центр управления подтвердил полное отключение сети". В Минэнерго заверили, что инженеры и техники работают над перезапуском станции и постепенном восстановлении доступа электропитания во всех сетях.

Как отмечает ТАСС, с начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.

В данное время Судан с Египтом реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.

ИСТОЧНИК KP.RU