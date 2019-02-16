2019-02-16T15:45:11+03:00
Политика

Лавров: Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией

Глава МИД РФ отметил, что Москва заинтересована в сильном и самостоятельном ЕС
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, обратил внимание на то, что Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией и теперь несет многомиллиардные убытки от навязанных им санкций.

«В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться», - сказал глава МИД РФ.

Как подчеркнул Лавров, в настоящее время перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, «прежде всего за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, неотъемлемой частью геополитического ландшафта стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Между тем Россия, по словам министра иностранных дел нашей страны, заинтересована в том, чтобы Евросоюз был сильным, самостоятельным и открытым. «Россия, вопреки многочисленным спекуляциям, заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Европейском союзе», - цитирует Лаврова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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