2019-02-16T17:14:10+03:00
В мире

В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра

Оппозиция требует отставки главы правительства республики Эди Рамы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министраВ Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министраФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 16 февраля, в албанской столице Тиране проходит массовая акция протеста против политики правящей Социалистической партии (СП) премьер-министра страны Эди Рамы.

Как стало известно, в какой-то момент оппозиционерам, собравшимся у резиденции главы албанского правительства, удалось прорваться за полицейский кордон, после чего протестующие начали ломать двери здания металлическими прутьями.

В итоге правоохранителям пришлось применить против активистов слезоточивый газ. В ответ же оппозиционеры стали кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, передает Reuters.

Стоит отметить, что ранее лидер албанской оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша обвинил Эди Раму в коррупции и призвал всех граждан республики к участию в субботней акции протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине
Американский профессор заявил, что союз России и Китая опасен для США
Глава МИД Австрии: решение ЕС о новых санкциях против России принято
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью 1:1 с "Ньюкаслом"
Охранник Порошенко толкнул журналиста «России 1»
Бой Харитонов - Митрион: после боя с Митрионом у Харитонова диагностировали гематому
Меркель: Россия останется нашим партнером
Пенс заявил о невозможности защитить закупающие оружие у противника страны
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Лавров: Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией
Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции
США призвали всех занять решительную позицию против «Северного потока - 2»
В Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы
Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций
Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья
Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения
Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot
Япония выразила надежду на визит министра иностранных дел РФ Лаврова в Токио
Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit