В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-16T17:14:10+03:00

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В субботу, 16 февраля, в албанской столице Тиране проходит массовая акция протеста против политики правящей Социалистической партии (СП) премьер-министра страны Эди Рамы.

Как стало известно, в какой-то момент оппозиционерам, собравшимся у резиденции главы албанского правительства, удалось прорваться за полицейский кордон, после чего протестующие начали ломать двери здания металлическими прутьями.

В итоге правоохранителям пришлось применить против активистов слезоточивый газ. В ответ же оппозиционеры стали кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, передает Reuters.

Стоит отметить, что ранее лидер албанской оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша обвинил Эди Раму в коррупции и призвал всех граждан республики к участию в субботней акции протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU