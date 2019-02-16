В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра
В субботу, 16 февраля, в албанской столице Тиране проходит массовая акция протеста против политики правящей Социалистической партии (СП) премьер-министра страны Эди Рамы.
Как стало известно, в какой-то момент оппозиционерам, собравшимся у резиденции главы албанского правительства, удалось прорваться за полицейский кордон, после чего протестующие начали ломать двери здания металлическими прутьями.
В итоге правоохранителям пришлось применить против активистов слезоточивый газ. В ответ же оппозиционеры стали кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, передает Reuters.
Стоит отметить, что ранее лидер албанской оппозиционной Демократической партии Люльзим Баша обвинил Эди Раму в коррупции и призвал всех граждан республики к участию в субботней акции протеста.
ИСТОЧНИК KP.RU