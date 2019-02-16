2019-02-16T18:15:22+03:00
Политика

Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине

Как выяснилось, Франция рассчитывает на эффективное сотрудничество с Россией в вопросе урегулирования сирийского кризиса
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как отметили в Париже, в ходе беседы лидеры говорили о ситуации в Сирии и на Украине.

В частности, политики обсудили итоги состоявшейся в минувший четверг, 14 февраля, встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (России, Турции и Ирана). «Владимир Путин рассказал о продолжающихся переговорах с Ираном и Турцией», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

В свою очередь Макрон рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с РФ в данном вопросе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг Путин провел в Сочи переговоры с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Как отмечалось, по итогам этой встречи турецкий лидер заявил о том, что астанинский процесс является самым успешным в вопросе урегулирования конфликта в Сирии и все три стороны договора (Россия, Иран и Турция) будут продолжать взаимодействие в рамках этого процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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