Россия, Турция и Иран будут придерживаться астанинского процесса

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-14T17:49:41+03:00

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Астанинский процесс является самым успешным в вопросе урегулирования конфликта в Сирии и все три стороны договора, Россия, Иран и Турция будут прдолжать взаимодействие в рамках этого процесса. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани в четверг, 14 февраля, в Сочи четвертой трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

«Мы сделали большой шаг вперед для продолжения политического процесса в Сирии и установления там перемирия. Нам удалось сохранить принципы Астаны, несмотря на провокации. Это самый успешный процесс для прекращения кровопролития. Путем диалога нам удалось преодолеть многие барьеры», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции помогать сирийскому народу. По его словам, Турция потратила около 35 миллиардов долларов на прием беженцев из САР.

«Как соседи Сирии, мы готовы сделать всё, что в наших силах, для мира в этой стране. Сирийский народ от нас ждет радостную весть о достижении политического урегулирования», - заявил глава Турции.

Ранее kp.ru писал о том, что в апреле прошлого года Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран-гарантов перемирия в Сирии, заверил, что РФ, Иран и Турция не позволят подорвать их усилия по разрешению конфликта в арабской республике. Как заметил глава нашего внешнеполитического ведомства, астанинский процесс продолжает быть эффективным.

ИСТОЧНИК KP.RU