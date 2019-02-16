Более 10 тысяч «желтых жилетов» вышли на протесты во Франции

СЕГОДНЯ 19:45 2019-02-16T19:45:22+03:00

В Париже в манифестациях участвуют около трех тысяч человек Фото: REUTERS

В Париже в манифестациях участвуют около трех тысяч человек [видео]

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В субботу, 16 февраля, по всей Франции вновь прошли акции протеста «желтых жилетов». В этот раз, по состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск), на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

Как отметили в МВД Пятой республики, в прошлую субботу в это же время количество участников манифестаций во французской столице составляло четыре тысячи человек, а по всей стране насчитывалось 12,1 тысячи демонстрантов, сообщает телеканал BFMTV.

Между тем 16 февраля правоохранителям вновь пришлось применять гранаты со слезоточивым газом против протестующих. Дело в том, что «желтые жилеты» время от времени начинали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении почти трех месяцев. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако затем список требований расширился. В частности, теперь демонстранты настаивают на повышении минимального размера оплаты труда.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU