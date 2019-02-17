2019-02-17T01:03:51+03:00
Политика

В состав ВМС США вошел корабль-невидимка для прибрежного боя

Корабль-стелс USS Tulsa предназначен для патрулирования, разведки и установки минных заграждений
Юлия ДИВЕЕВА
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Корабль USS Tulsa (LCS 16). Фото: пресс-служба ВМС СШАКорабль USS Tulsa (LCS 16). Фото: пресс-служба ВМС США
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Военно-морские силы США пополнил новейший боевой корабль-стелс USS Tulsa (LCS 16) для ведения прибрежного боя. Церемония передачи судна военному флоту прошла в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Корабли этого типа "Талса" предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, установки минных заграждений и разминирования, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Пополнившее ряды ВМС США судно будет базироваться в Сан-Диего. Это 15-й корабль прибрежной зоны боевых действий класса LCS (Littoral Combat Ship - прибрежный боевой корабль) и восьмым типа Independence. Всего американский флот получит 34 боевые единицы класса LCS, передает Интерфакс.

"Талса" вооружен пушкой калибра 57 мм, четырьмя пулеметами калибра 12,7 мм и пусковой установкой на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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