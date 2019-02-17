2019-02-17T06:43:34+03:00
В мире

В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей

Работники секс-индустрии больше не будут туристической достопримечательностью города
Юлия ДИВЕЕВА
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В Амстердаме может исчезнуть квартал Красных фонарейВ Амстердаме может исчезнуть квартал Красных фонарейФото: REUTERS
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Городская администрация Амстердама приняла решение реформировать знаменитый квартал Красных фонарей. Об этом сообщила мэр города Фемке Халсема.

По ее мнению, отношение туристов к “ночным бабочкам” и месту их работы, как к достопримечательности, унижает сотрудниц секс-индустрии и является недопустимым. Халсема призналась, что хотела бы рассмотреть все варианты «реформирования» района, чтобы изменить его нынешний статус-кво, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

Мэр также высказала озабоченность тем, что условия труда проституток ухудшились, а толпы туристов, посещающих квартал Красных фонарей, мешают им и даже ставят под угрозу их безопасность. Градоначальница заявила, что амстердамская традиция открытой проституции превратилась в унижение женщин со стороны больших групп туристов..

Халсема пообещала до лета 2019 года разработать комплекс мер для решения проблем района Красных фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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