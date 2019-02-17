2019-02-17T07:38:54+03:00
Политика

В России модернизирована система предупреждения о ракетном нападении

Усовершенствован был наземный сегмент системы оповещения
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам Морозова, над территорией РФ "было создано сплошное периферийное радиолокационное поле", а разрывы, существовавшие в нем после распада СССР были ликвидированы.По словам Морозова, над территорией РФ "было создано сплошное периферийное радиолокационное поле", а разрывы, существовавшие в нем после распада СССР были ликвидированы.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Специалисты завершили модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил заместитель командующего Воздушно-космических сил России (ВКС) генерал-майор Игорь Морозов.

"Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию", - заявил генерал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Морозова, в 2018 году в Енисейске, Барнауле и Орске на дежурство были поставлены три новые радиолокационные станции. Таким образом, над территорией РФ "было создано сплошное периферийное радиолокационное поле", а разрывы, существовавшие в нем после распада СССР были ликвидированы.

Генерал также отметил, что специалисты ведут постоянный процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации. В течение трех лет также завершится комплекс работ по замене устаревших локаторов на ряде станций, добавил Морозов.

В своем интервью Морозов отметил, что российская система контроля воздушного и космического пространства способна контролировать орбиты до 40 тысяч километров. "Вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где ведется каталог космических объектов. В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тысяч различных космических обьектов", - добавил он

ИСТОЧНИК KP.RU

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