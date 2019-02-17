2019-02-17T08:18:01+03:00
Наука

Россия может начать добычу полезных ископаемых на Луне

По некоторым данным, разработка ресурсов спутника Земли начнется в период с 2031 по 2035 год
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам собеседника агентства, с предложением отправить на Луну ряд космических аппаратов выступило руководство НПО имени ЛавочкинаПо словам собеседника агентства, с предложением отправить на Луну ряд космических аппаратов выступило руководство НПО имени ЛавочкинаФото: Александр КУЛИКОВ
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С 2031 по 2035 год Россия планирует доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, с предложением отправить на Луну ряд космических аппаратов выступило руководство НПО имени Лавочкина. В частности, аппарат "Луна-30" доставит на на проверхность спуника Земли многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий, а станция "Луна-31" привезет на Луну луноход с оборудованием для добычи полезных ископаемых.

Аппарат "Луна-32", в свою очередь, доставит на Луну модули для обеспечения строительства на поверхности спутника Земли полигона, тогда как корабль "Луна-33" будет обеспечивать связь и навигацию с орбиты.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял о намерениях России начать свою лунную программу. В частности, он заявил о начале пилотируемых полетов на естественный спутник Земли к 2030 году, а также о планах строительства лунной станции для роботов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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