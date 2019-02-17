Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-17T10:46:03+03:00

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В совещании приняли участие представители Минстроя, Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Хакасии, администрации Черногорска.

С декабря по январь на объектах ЖКХ региона произошло 4 крупных аварии. Самая масштабная случилась 13 февраля. В результате прорыва магистрального трубопровода было нарушено теплоснабжение 29 социально значимых объектов и 205 многоквартирных домов.

- Нельзя допускать, чтобы чрезвычайные ситуации происходили системно. Теплоснабжение города – сложная система, требующая своевременной модернизации, независимо от формы собственности. Жители города платят за коммунальные услуги, а значит, в их домах должно быть тепло. Наша с вами задача приложить все усилия, чтобы снизить риски возникновения подобных аварий, - отметил Сергей Меняйло.

В это время глава Хакасии Валентин Коновалов отсутствовал в регионе. Он был с визитом в Сочи. И вышел на совещание по видеосвязи.

- Главное для любого губернатора – его земля и жители, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. – Ни один чиновник не может покинуть регион, если там произошла авария, из-за которой жители лишись тепла в квартирах. Тем более не может никуда улетать сам губернатор. Экстренное совещание по устранению системных катастроф в ЖКХ проводить пришлось полпреду Сергею Меняйло. По факту, он взял на себя управление, когда капитан бросил свой корабль. Коновалов сейчас отдыхает в Сочи, когда Хакасия замерзает. Он мог бы под весомым предлогом отменить поездку. А так он бросил своих жителей в беде. Меняйло поставил губернатора на место. Он показал, что по поручению президента следит, чтобы в регионе люди не страдали из-за того, что губернаторы не занимаются своей прямой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU