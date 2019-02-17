Концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-17T16:33:59+03:00

По словам представителей компании, летательный аппарат уже прошел испытания и готов к работе

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Концерн "Калашников" представил на выставке IDEX-2019 модель самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата KYB. Отмечается, что беспилотник уже прошел ряд испытаний.

"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", - передает ТАСС слова представителей концерна. По информации агентства, на выставке был показан макет, размеры которого вдвое меньше габаритов реального образца.

По предварительным данным, скорость полета беспилотника составляет от 80 до 130 километров в час. Максимальная масса груза, перевозимого аппаратом, составляет 3 килограмма, а продолжительность его полета - 30 минут.

Производителем и разработчиком беспилотника является подразделении "Калашникова" Zala Aero.

Ранее сайт kp.ru сообщал о завершении государственных испытаний неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик". Это не единственная новинка, представленная сегодня компаниями отечественного оборонно-промышленного комплекса: представители компании ЦНИИТОЧМАШ заявили о разработке сверхлегкото беспилотника, которым будет оснащаться комплект экипировки "Ратник" нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU