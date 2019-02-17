СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-17T17:37:52+03:00

Диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Журнал BMC Medicine опубликовал статью, в которой диетологи назвали перечень продуктов, который поможет избавиться от глубинного жира на животе. К слову, именно висцеральный жир тяжелее всего поддается сжиганию, в отличие от обычного подкожного.

Итак, специалисты отметили, что количество и качество потребляемого белка имеет обратную связь с жиром в животе. Ученые также подчеркнули важность сбалансированного питания.

Диетологи назвали продукты с высоким содержанием белка: мясо, рыба, куриные яйца, консервированный тунец, куриная грудка.

Мясо, по словам специалистов, можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль, миндаль.

Во время подобной жиросжигательной диеты нужно отказаться от сахара и любых сахаросодержащих напитков, а также ограничить употребление углеводов.

Однако, как подчеркнули, диетологи, одного правильного питания будет мало. Не лишними окажутся и физические упражнения, особенно аэробные - ходьба, бег, плавание.

Ранее сайт kp.ru опубликовал 12 правил здорового питания от доктора, похудевшего на 60 килограммов.

rasulova_valentina Итальянская диета с последствиями

ИСТОЧНИК KP.RU