Волкер пожаловался на отсутствие у России желания "встретится и поговорить"
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не хочет проводить переговоры по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, пока в Незалежной не закончатся президентские выборы.
"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал Волкер Интерфаксу в Мюнхене.
Он отметил, что Минские соглашения очень важны и должны быть реализованы. По его словам США поддерживают все, что содержится в этих документах и выступают за их полную имплементацию.
"Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией - это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их", - подчеркнул представитель Вашингтона.
При этом он заявил, что Минские соглашения не выполнялись должным образом из-за России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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