Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-18T06:10:28+03:00

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Великобритания будет наращивать свое военное присутствие в Арктике. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

По его словам, так страна планирует защитить северный фланг НАТО от России. Глава Минобороны заявил, что королевский флот запустили программу, рассчитанную на десять лет. Она позволит более тысячи британских морпехов ежегодно обучаться у норвежских коллег.

"Будь то оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, обучение у давних союзников, таких как Норвегия, или же отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов Poseidon, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов", - подчеркнул Уильямсон во время посещения британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс.

Он отметил, что в будущем будет сформирована арктическая бригада, а над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В их задачу будет входить защита британских атомных подводных лодок от российских субмарин, передает газета The Daily Telegraph.

Издание пишет, что эксперты по безопасности предупреждают Великобританию и ее союзников, что следует проявить осторожность в отношении намерений России в Арктике.

"Трудно поверить, что масштаб и диапазон военных возможностей, используемых Россией в Арктике, служат исключительно оборонительным целям", - цитирует газета заключение специального комитета по вопросам безопасности королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU