Трамп в мае может посетить Японию

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-18T07:51:13+03:00

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В мае этого года может состояться визит президента США Дональда Трампа в Японию. Об этом сообщила японская пресса со ссылкой на источник в правительстве Страны восходящего солнца.

Токио рассматривает возможность поездки главы Белого дома в страну с 25 по 28 мая. В этому времени на японский престол уже взойдет новый император Нарухито, что коронация состоится 1 мая. В МИД Японии надеются, что Трамп встретится с ним и станет первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у свежеиспеченного монарха.

Также с президентом США планирует провести переговоры премьер-министр Синдзо Абэ. Скорее всего лидеры стран сыграют в гольф и посетят выступления борцов сумо, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 5 ноября 2017 года началось 10-дневное турне Трампа по азиатским странам в рамках которого н посетил Японию. Во ходе этого визита 6 ноября императорская чета Японии - император Акихито и императрица Митико - приняли в своей резиденции Трампа и его супругу Меланью.

ИСТОЧНИК KP.RU