В Донецке прогремели три взрыва
Утром в понедельник, 18 февраля, в Донецке прогремели сразу три взрыва. Один из них произошел возле здания гостиницы, в которой проживают представители миротворческой миссии ОБСЕ.
Согласно данным "КП - Донецк", первый хлопок раздался примерно в 8.40 по местному времени в Ворошиловском районе. Окна в близлежащих зданиях задрожали, но не полопались. Второй взрыв прогремел уже в районе Вольво центра и парка Щербакова. Также имел место третий хлопок.
"В данный момент валит также черный столб дыма в районе промзоны, это чуть правее Спартака, в районе 71-го километра", - сообщают очевидцы случившегося.
Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Что стало причиной взрывов, также неизвестно. На местах происшествия работают правоохранительные органы.
Между тем, как сообщает РИА Новости, один из взрывов прогремел в квартале, в котором расположена резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.
ИСТОЧНИК KP.RU