В Донецке прогремели три взрыва

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-18T11:10:48+03:00

Один из хлопков раздался близ гостиницы, в которой проживают представители миссии ОБСЕ

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Утром в понедельник, 18 февраля, в Донецке прогремели сразу три взрыва. Один из них произошел возле здания гостиницы, в которой проживают представители миротворческой миссии ОБСЕ.

Согласно данным "КП - Донецк", первый хлопок раздался примерно в 8.40 по местному времени в Ворошиловском районе. Окна в близлежащих зданиях задрожали, но не полопались. Второй взрыв прогремел уже в районе Вольво центра и парка Щербакова. Также имел место третий хлопок.

"В данный момент валит также черный столб дыма в районе промзоны, это чуть правее Спартака, в районе 71-го километра", - сообщают очевидцы случившегося.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Что стало причиной взрывов, также неизвестно. На местах происшествия работают правоохранительные органы.

Между тем, как сообщает РИА Новости, один из взрывов прогремел в квартале, в котором расположена резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

ИСТОЧНИК KP.RU