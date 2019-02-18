2019-02-18T11:54:10+03:00
Спорт

Зинедина Зидана назвали кандидатом на пост главного тренера «Челси»

Условием перехода в команду названо сохранение Азара и покупка новых игроков
Дарья КРЫЛОВА
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Зинедин Зидан.Зинедин Зидан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В настоящий момент пост главного тренера «аристократов» занимает Маурицио Сарри, пришедший в АПЛ из серии А и тренировавший лондонскую команду относительно успешно до матча с Манчестером Сити в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

После того, как команда Гвардиолы вколотила на домашнем поле в ворота «Челси» 6 безответных мячей, а Сарри отказался жать Гвардиоле руку после игры, его авторитет и положение в клубе резко пошатнулись.

Руководство лондонского клуба всерьез задумалось над альтернативой наставнику команды, и кандидатура Зидана показалась им наиболее благоприятной.

Как сообщает The Sun, Зидан может возглавить «Челси» при соблюдении двух обязательных условий.

Во-первых, удержать в составе «аристократов» желающего уйти в другой, более удачливый клуб Эдена Азара, во-вторых, выделение не меньше 220 миллионов евро на летние трансферы. «Челси» как никогда нуждается в свежей силе.

Переговоры с Зиданом начались сразу после поражения 6:0 от «горожан», сам Зидан после ухода из «Реала» летом 2018 года находится без работы и рассматривает вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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