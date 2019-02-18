СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-18T13:22:32+03:00

Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов Фото: China Daily

В прошлом году Ван Хаонань перенес шестичасовую операцию по уменьшению желудка

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Самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань, весивший 334 килограмма, всего за шесть месяцев смог похудеть на 142 килограмма! Более того, за полгода он, по его словам, вырос на два сантиметра, а его нога уменьшилась на четыре размера.

Китайцу удалось серьезно похудеть благодаря операции по уменьшению желудка, контролю над питанием и физическим нагрузкам.

В 2018 году вес 19-летнего жителя провинции Шаньдун достигал 300 килограммов. В мае прошлого года местный медицинский университет и более десятка китайских больниц запустили общественный проект "Найти первого толстяка". Организаторы пообещали трем пациентам с самым большим весом бесплатное лечение. Одним из "победителей" этого проекта и стал 19-летний Ван.

В июле 2018 года молодому человеку провели шестичасовую операцию по уменьшению желудка. Оперировавший его врач рассказал, что хирургическое вмешательство не оказало негативного влияния на процесс переваривания пищи, Вану нужно лишь тщательно пережевывать еду.

Из-за лишнего веса у молодого человека были проблемы с печенью, сердцем и легкими. По словам врача, состояние пациента улучшилось, сообщает "РИА-Новости".

А 12 февраля врачи провели очередной осмотр, который показал, что всего за полгода парню удалось "сбросить" 142 килограмма.

Сам Ван на этом не намерен останавливаться. В его планах скинуть еще несколько десятков килограммов для того, чтобы начать жить полноценной и активной жизнью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самый толстый человек в мире похудел ради любимой на 305 кг. До этого британец весил почти 450 килограммов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/674922" frameborder="0"></iframe> Самая толстая дама в мире нашла свою любовь.Гремящие костями могут кусать локти: жених 350-килограммовой Черити Пирс моложе нее на 17 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU