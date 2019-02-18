2019-02-18T16:14:40+03:00
Общество

Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года

Связано это с переходом на отечественные композитные материалы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский самолет МС-21. Фото: Василий Доенин/ТАССРоссийский самолет МС-21. Фото: Василий Доенин/ТАСС
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, выступая в понедельник, 18 февраля, на международной оборонной выставке IDEX, сообщил о переносе старта серийного производства российского самолета МС-21. Как стало известно, срок запуска в серию сдвигается на год - с конца нынешнего года на конец 2020-го. Как заметил Чемезов, связано это с переходом на отечественные композитные материалы.

«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы <...> Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», - цитирует руководителя «Ростеха» ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января появилась информация о том, что санкции, введенные США в отношении нашей страны, якобы поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. Однако вскоре в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) заявили, что проект создания нового российского пассажирского самолета завершат с использованием российских деталей.

Первый пробный полет самолета МС-21 в Иркутске.МС-21 первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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